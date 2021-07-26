Ученые рассказали о влиянии коронавируса на интеллектуальные способности

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У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, уровень интеллекта в среднем снижается по сравнению с теми, кто не болел. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона.

При этом у переболевших в тяжелой форме зафиксированы более серьезные нарушения, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Многие перенесшие COVID-19 говорили о сложности концентрироваться и о помутнении сознания. Согласно итогам исследования английских ученых, подобное ухудшение интеллектуальных способностей носит не временный характер.

Ведущий автор исследования Адам Хэмпшир на момент, когда в Великобритании обострилась пандемия, занимался сбором данных о когнитивных способностях жителей страны и проводил широкомасштабные тесты на интеллект. Полученные результаты впоследствии пригодились ему для сопоставления.

С января по декабрь 2020 года в тестировании приняли участие 81 337 человек. 12 689 из них перенесли коронавирус. При этом 275 человек проходили тесты до и после перенесенного заболевания.

С учетом поправок на демографические факторы, в числе которых возраст, уровень образования и прочее, удалось установить, что переболевшие COVID-19 в среднем справлялись с интеллектуальными тестами хуже, чем те, кто избежал болезни. Также выяснилось, что переболевшие стали хуже справляться с заданиями, чем делали это до перенесенного заболевания.

У тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, интеллект ухудшился в среднем на 7 пунктов, что больше, чем у перенесших инсульт.

Хэмпшир считает необходимым провести более широкомасштабные исследования для изучения влияния коронавируса на познавательную деятельность. Он также уверен, что вакцинация населения позволит избежать риска.

Ранее ученые объяснили, почему многие болеют коронавирусом бессимптомно. Многие исследователи предполагают, что такое состояние связано с эффективной работой иммунитета. Однако другие считают, что это связано с таким феноменом, как толерантность организма к болезням.

