Врач предупредила об опасности "постковидного синдрома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Людям, переболевшим коронавирусом, необходима реабилитация, даже если инфекция протекала в легкой форме, считает начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалист подчеркнула, что астенизация, слабость, головная боль, одышка, повышенная потливость и подавленное настроение после болезни коронавирусом являются признаками "постковидного синдрома"
"Реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Пациенты же, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации", – сказала Гусакова.
Известными осложнениями у людей, страдающих хроническими заболеваниями, в настоящее время является декомпенсация функций органов, развитие миокардитов (воспаление сердечной мышцы), аритмия, инсульт и инфаркт. Кроме того, вирус способствует снижению памяти и умственной работоспособности. После болезни возрастает риск развития фиброза легких.
В связи с этим, по мнению Гусаковой, начинать реабилитацию стоит в самом разгаре заболевания.
"И в первую очередь в палатах реанимации и интенсивной терапии для профилактики пролежней, тромбозов, атонии мышц. Специалисты пытаются начать реабилитацию как можно раньше, даже когда пациент находится на искусственной вентиляции легких", – отметила профессор.
Возможными вариантами реабилитации в таком случае являются лечебная и респираторная гимнастика и позиционирование больного (смена его положения). Для этого можно использовать прикроватные тренажеры-мотомеды, вертикализаторы, аппаратную физиотерапию.
Также врач считает необходимым заниматься психологической поддержкой пациентов. Заболевших необходимо мотивировать заниматься лечебной и дыхательной гимнастикой.
"Ведь при тяжелом течении ковида формируется порочный круг – пациент ослаблен, ему тяжело заниматься с реабилитологом, следовательно, развивается мышечная гипо- и атония, которая еще больше усугубляет его состояние, и пациент еще больше теряет физическую форму", – сказала Гусакова.
Она предупредила, что из-за коронавируса может случаться инсульт.
"К нам на реабилитацию поступали молодые мужчины, у которых на фоне ковида и нарушений свертывающей системы крови развилось острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт с парезами (двигательными расстройствами) верхних и нижних конечностей, серьезными нарушениями речи, когнитивными расстройствами. Пациенты были настолько тяжелые, что поступали на каталках", – подчеркнула доктор. Также, по ее мнению, реабилитацию стоит проводить и детям.
Пульмонологическая реабилитация после тяжелой формы коронавируса состоит из регулируемой физической нагрузки, аппаратной физиотерапии и методов респираторной реабилитации. При этом пользоваться климатотерапией стоит осторожно.
"Но если у пациента было тяжелое течение COVID-19, лучше всего восстанавливаться в местных санаториях, так как при переезде в другую климатическую зону может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний", – отметила Гусакова.
Реабилитации врач советует уделять особое внимание.
Ранее сообщалось, что очаги внебольничной пневмонии чаще всего встречаются в организованных коллективах и семьях. При этом вспышки заболевания возникают на фоне ОРВИ.
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