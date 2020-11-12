ВОЗ перечислила различия симптомов гриппа и COVID-19

Фото: depositphotos/annmirrenn.gmail.com

Всемирная организация здравоохранения назвала различия симптомов сезонного гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

ВОЗ отметила, что коронавирус и грипп имеют много схожих симптомов болезни. Среди них – кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и чувство усталости.

"Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка", – подчеркнули в организации.

Признаками тяжелой формы течения COVID-19 могут являться одышка, потеря аппетита и постоянная боль в груди. Некоторые пациенты способны дополнительно ощущать спутанность сознания. Среди симптомов также отмечается температура тела выше 38 градусов.

Заболевшему с тяжелыми признаками коронавируса следует обращаться к врачам, считают в ВОЗ. В случаях легкой формы течения болезни помощь медиков понадобится гражданам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, детям до 5 лет и беременным женщинам.

Ранее иммунолог оценил опасность бессимптомного течения COVID-19. Владимир Болибок отмечал, что данный процесс нельзя называть болезнью.