ВОЗ перечислила различия симптомов гриппа и COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения назвала различия симптомов сезонного гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
ВОЗ отметила, что коронавирус и грипп имеют много схожих симптомов болезни. Среди них – кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и чувство усталости.
"Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка", – подчеркнули в организации.
Признаками тяжелой формы течения COVID-19 могут являться одышка, потеря аппетита и постоянная боль в груди. Некоторые пациенты способны дополнительно ощущать спутанность сознания. Среди симптомов также отмечается температура тела выше 38 градусов.
Заболевшему с тяжелыми признаками коронавируса следует обращаться к врачам, считают в ВОЗ. В случаях легкой формы течения болезни помощь медиков понадобится гражданам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, детям до 5 лет и беременным женщинам.
Ранее иммунолог оценил опасность бессимптомного течения COVID-19. Владимир Болибок отмечал, что данный процесс нельзя называть болезнью.
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