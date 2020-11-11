Названы регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом

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Проблемы с коечным фондом наблюдаются в 17 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что наибольшая занятность коек – более 95% – наблюдается в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской АО.
Ранее вице-премьер сообщала, что ситуация с распространением коронавируса нестабильна в 18 регионах России. Она подчеркивала, что в субъектах ситуация различается.
Дмитрий Песков также сообщал, что в некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. По его словам, в ряде субъектов заняты уже более 90% коек для пациентов с COVID-19.
При этом Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства из федерального бюджета регионам для закупки лекарственных препаратов.
Также сообщалось, что Минздрав России направит в регионы порядка 300 врачей для помощи в борьбе с коронавирусом.
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