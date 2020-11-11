Ученые назвали самых уязвимых перед COVID-19 музыкантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Немецкие ученые из Фрайбургского университета имени Альберта-Людвига провели совместно с сотрудниками Фрайбургского института музыкальной медицины исследование и пришли к выводу, что из музыкантов наиболее уязвимы перед COVID-19 кларнетисты, гобоисты и саксофонисты. Об этом сообщает газета "Известия".

В исследовании участвовали музыканты и вокалисты – всего более 140 человек.

Специалисты поместили в каждое из помещений, где проходят репетиции, датчики СО2. Основной источник SARS-CoV-2, как и измеряемого учеными CO2, – дыхание человека. Скорость, с которой выбрасываются частицы, зависит о того, насколько активны люди в помещении. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше концентрация и CO2, а также вируса.

Ученые измерили скорость нагнетания СО2 у разных музыкантов.

Оказалось, что духовики выдыхают больше всего углекислого газа во время исполнения. Ранее считалось, что первенство за вокалистами.

Также много углекислого газа во время исполнения выдыхают музыканты, играющие на кларнете, гобое и саксофоне.

Ранее нейрофизиологи и врачи под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшир провели исследование, в котором выяснили, что у переболевших коронавирусом могут проявляться нарушения работы памяти, а также ухудшение интеллектуальных способностей.

Исследователям удалось выяснить, что британцы, перенесшие коронавирусную инфекцию, справлялись с когнитивными тестами хуже неболевших сверстников. Кроме того, ученые связали уровень этих данных с показателями тяжести заболевания.