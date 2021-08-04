Более 42 тысяч москвичей получили подарочные наборы "С заботой о здоровье"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 42 тысяч пожилых москвичей получили подарочные наборы "С заботой о здоровье" с начала проведения акции, самыми активными оказались жители Северо-Восточного округа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, число участников акции значительно увеличилось после того, как пунктов, где можно получить подарочные наборы, стало в два раза больше.

"Если раньше в день выдавалось не более двух тысяч коробок, то сейчас в среднем 4,5 тысячи человек приходят за своими подарками, после завершения вакцинации. Получать подарки стало гораздо удобнее: с 26 июля коробки здоровья начали выдавать в Гостином Дворе, а через два дня открылись пункты выдачи в городских поликлиниках", – рассказала Ракова.

Она отметила, что крупнейший в Европе центр вакцинации в Гостином Дворе стал одним из популярных мест получения подарочных наборов. Там организованы специальный сервис и персональное сопровождение людей старшего возраста, что позволяет получить подарок без очереди.

Получить подарочный набор могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью прошедшие вакцинацию.

Забрать набор "С заботой о здоровье" также можно в некоторых территориальных центрах социального обслуживания и поликлиниках города. С полным списком пунктов выдачи можно ознакомиться на портале "Я дома".

В набор "С заботой о здоровье" входят вещи для поддержания здорового образа жизни, в том числе витамины, тонометр, пульсоксиметр, походный набор косметики, таблетница и медицинские маски.