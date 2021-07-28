В поликлиниках Москвы открылись точки выдачи коробок здоровья для пожилых москвичей

Фото: dszn.ru

В 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник открылись пункты выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для жителей столицы старше 65 лет, прошедших вакцинацию.

Все пункты работают с 08:00 до 20:00. Чтобы получить подарок, необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов препарата или QR-код, сертификат на подарочный набор, который выдается в прививочных пунктах после прохождения полного курса вакцинации. Получить набор могут москвичи, привившиеся первым компонентом с 23 июня по 1 октября.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак напомнил, что во время пандемии наиболее уязвимой группой стали жители старшего возраста, введенные ограничения в первую очередь затрагивали именно их. Власти города приняли решение отблагодарить тех пожилых москвичей, которые решили сделать прививку и присоединились к борьбе с коронавирусом.

"В точках выдачи подарочных наборов с сегодняшнего дня работают более 230 социальных помощников – это сотрудники центров социального обслуживания, которые всегда готовы прийти на помощь нашим старшим", – сказал Стружак.

Подарочный набор "С заботой о здоровье" содержит все необходимое для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетницу, медицинские маски и другое.

С более подробной информацией о подарках и правилах их получения можно ознакомиться на портале "Я дома", а также по телефону 8 (495) 870-44-44.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса привили уже миллион пенсионеров. Каждый день в столице в среднем прививаются порядка 90 тысяч человек.

