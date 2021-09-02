Ветераны Москвы начали получать наборы "С заботой о здоровье" за ревакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве жители социальных домов, сделавшие повторную прививку от коронавируса, начали получать наборы "С заботой о здоровье". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксану Шалыгину.

"В январе наши ветераны, живущие в домах-интернатах, в случае если не имели медицинских противопоказаний, проявили активную жизненную позицию и провакцинировались. Поэтому, когда вышло распоряжение о получении данной коробки, наши ветераны вздохнули, что они были первыми вакцинировавшимися, и тогда им коробка не была положена, а сейчас, по прошествии полугода, все наши жители, у кого не было противопоказаний, прошли повторную вакцинацию и получили подарочную коробку", – рассказала замруководителя.

Она уточнила, что также сотрудники пансионата оказывают пенсионерам помощь в соблюдении всех сроков вакцинации.

Шалыгина напомнила, что у всех интернатов были некоторые трудности в связи с коронавирусом: вводили вахтовый метод работы для сотрудников, переносили общение в дистанционный формат. Однако за счет всех принятых мер удалось сохранить здоровье пожилых.

"Сейчас мы уже можем сказать, что мы вакцинировались, ревакцинировались и сберегли жителей наших домов-интернатов. И сейчас, когда стало известно, что им будет дана коробка "С заботой о здоровье", для наших проживающих действительно это маленький праздник... Я думаю, что жители домов-интернатов и дальше будут проявлять активную жизненную позицию", – отметила Шалыгина.

В июле стало известно, что пенсионеры, сделавшие прививку от COVID-19 в Москве, смогут получить коробку "С заботой о здоровье". Отмечалось, что на подарки могут рассчитывать граждане старше 65 лет, которые сделали прививку против коронавируса в период с 23 июня по 1 октября.