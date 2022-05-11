Появление новых штаммов COVID-19 является делом времени – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что появление новых штаммов коронавируса является вопросом времени.

"Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон" создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса – это только дело времени", – приводит РИА Новости его слова.

Мурашко добавил, что первоочередной задачей для стран БРИКС должно стать создание своего механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний. Министр подчеркнул, что такая комплексная система должна стать рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в РФ полностью не исчез. По его словам, больше 100 тысяч человек на данный момент активно болеют COVID-19.