В Роспотребнадзоре назвали наиболее заразные варианты "Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Линии "Омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5 являются немного более заразными, чем предыдущие варианты, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По словам специалиста, об этом свидетельствуют несколько недавно опубликованных исследований, в которых также говорится, что ВА.4 и ВА.5 могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенным COVID-19 или вакцинацией.
Хафизов заявил, что оба варианта связаны со "Стелс-Омикроном" и несут две дополнительные ключевые мутации, позволяющие новым вариантам лучше уклоняться от антител, которые блокируют вирус. Эксперт Роспотребнадзора добавил, что 75% от всех новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР приходятся на ВА.4 и ВА.5.
"Что касается другого ответвления "Омикрона" BA.2.12.1, то его доля быстро растет в Северной Америке, ожидается, что он станет доминирующим в США. <...> В общем-то, все сказанное про BA.4/5 в большинстве своем справедливо и для BA.2.12.1", – приводит слова эксперта ТАСС.
Ранее Хафизов допустил, что "Дельта"-штамм коронавируса может вернуться в Россию. По его словам, это связано с тем, что иммунитет к данному штамму постепенно ослабевает. Кроме того, подчеркнул он, в настоящий момент "Дельта" не исчезла полностью, в РФ иногда отмечаются единичные случаи заболевания этим вариантом COVID-19.
Ранее иммунолог Николай Крючков не исключил, что в ближайшие два месяца в России вполне возможны всплески заболеваемости коронавирусом. При этом эксперт добавил, что новая волна никоим образом не сопоставима ни с "Дельтой", ни с "Омикроном", а также пройдет незаметно из-за небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей страны.
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