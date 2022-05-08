"Стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости в РФ – Роспотребнадзор

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Вариант коронавируса "Стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"BA.2 не приводит к росту заболеваемости в РФ, наоборот, она держится на низких уровнях, что обусловлено хорошей иммунной прослойкой", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали новую волну COVID-19 из-за мутаций "Омикрона". Речь идет о нью-йоркском варианте BA.2.12.1 и южноафриканских BA.4 и BA.5. Они почти невосприимчивы к антителам, выработанным организмом в ответ на предыдущие штаммы SARS-CoV-2.

В свою очередь, научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев рекомендовал людям, не болевшим коронавирусом, не пренебрегать ношением медицинских масок во время парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Он пояснил, что речь идет не о декоративных, а именно о медицинских масках или респираторах.