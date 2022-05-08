Эксперт рекомендовал не пренебрегать медицинскими масками во время парада Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Людям, не болевшим коронавирусом, не следует пренебрегать ношением медицинских масок во время парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Такие рекомендации дал научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

По словам эксперта, в такой ситуации людям не удастся избежать тесного контакта друг с другом. Он пояснил, что речь идет не о декоративных, а именно о медицинских масках или респираторах.

"Если человек испытывает какой-то дискомфорт, если он чувствует, что у него какое-то заболевание верхних дыхательных путей, то лучше не ходить, конечно, лучше воздержаться и остаться дома", – посоветовал врач, слова которого передает ТАСС.

Ранее москвичей пригласили присоединиться к акции "Бессмертный полк" 9 мая. Сбор участников начнется в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Старт шествия запланирован на 15:00. По данным мэрии, в акции примут участие более миллиона человек.

В 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.