Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы проекта "Москва – с заботой об истории". Об этом он сообщил на своем сайте.

"Чтобы помочь москвичам сохранить семейные архивы, три года назад мы создали проект "Москва – с заботой об истории". Все желающие могут через офисы "Мои документы" передать дорогие им вещи в Главное архивное управление столицы, где их реставрацией и хранением займутся профессионалы", – отметил мэр.

По словам Собянина, касаемо создания данного проекта изначально были сомнения, однако потом он все же оправдал свои ожидания. И за время существования "Москва – с заботой об истории" москвичи передали в Главархив 10,8 тысячи документов и предметов времен Великой Отечественной войны: письма, снимки, дневники, предметы гардероба и быта.

"Сегодня эти письма и фотографии переводятся в электронный вид и размещаются на специальном сайте – виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", где каждый может познакомиться с историями поколения победителей", – пояснил мэр.

Градоначальник отметил, что трем переданным предметам был присвоен статус особо ценных документов Архивного фонда столицы. Первым из них является макет альбома с фоторепродукциями графических работ боев Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года. Уточняется, что макет сделан вручную и содержит 99 черно-белых снимка таких событий, как установка мин в устье Финского залива, оборона Таллина и островов Моонзундского архипелага и другие. Автором части рисунков выступил советский живописец Яков Ромас, ставший впоследствии членом Академии художеств СССР.

Вторым ценнейшим документом стал фотоальбом 80-го гвардейского минометного полка. На фото – обыденная жизнь бойцов реактивной артиллерии Красной Армии в период освобождения Румынии, Венгрии и Чехословакии, виды окрестных городов и сел, сценки общения с местными.

Кроме того, в архив также были переданы карты Генштаба Красной Армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. При этом это почти полный комплект военно-топографических карт штаба Красной Армии среднего звена, применявшихся в годы войны.

Как уточнил мэр, были истории и других участников проекта. Так, Лидия Мельникова передала в Главархив снимки, награды и стихотворения своего отца – летчика Василия Панкова. Валентина Слесарева также бережно сохранила и передала фронтовые фотографии своего папы. Снимки и военные письма фронтовика Юрия Птицы удалось передать и Елене Зайцевой. Птица является дедушкой ее мужа. Во время войны он прошел от Москвы до Берлина.

"Голос Юрия Борисовича Левитана знаком миллионам советских людей. В годы войны диктор Всесоюзного радио зачитывал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего. В рамках акции "Москва с заботой об истории" его друг и биограф Юрий Владимирович Белкин передал фотографии легендарного диктора", – рассказал Собянин.

Отмечается, что с разрешения заявителей переданные предметы могут быть задействованы в выставочных и просветительских проектах. На сегодняшний день в ряде центрах госуслуг функционируют экспозиции "Москва – с заботой об истории".

"Москва – с заботой об истории" – живой проект, который нужен современникам и потомкам", – заключил столичный мэр.

Ранее движение "Волонтеры Победы" запустило портал с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

На сайте заботаоветеранах.рф можно сообщить о проблеме, с которой столкнулся ветеран, а в преддверии 9 Мая принять участие в акции "Письмо Победы" и поздравить ветеранов. Волонтеры движения на специальном бланке распечатают поздравления и доставят его участникам войны как в РФ, так и за рубежом.

