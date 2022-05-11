Мурашко заявил, что коронавирус в РФ полностью не исчез

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с лечением больных коронавирусом в РФ.
"Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла, больше 100 тысяч человек активно болеют", – заявил глава Минздрава, передает ТАСС.
Выступая на открытии форума "Здоровье нации – основа процветания России", Мурашко заявил о важности вакцинации детей от коронавируса в преддверии летних каникул.
Ранее стало известно, что с 11 мая в Москве заработают павильоны "Здоровая Москва", размещенные в столичных парках. Для горожан будут доступны более 40 точек в наиболее удобных для отдыха и прогулок местах.
В 2022 году специалисты будут уделять особое внимание вопросам соматических болезней и эмоциональному состоянию здоровья перенесших коронавирус.
В России выявлено 18 237 227 случаев коронавируса. За весь период умерли 377 150 человек, выздоровел 17 614 371.
В более чем 50 странах растет число случаев заболевания ковидом – ВОЗ
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