Мурашко заявил, что коронавирус в РФ полностью не исчез

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с лечением больных коронавирусом в РФ.

"Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла, больше 100 тысяч человек активно болеют", – заявил глава Минздрава, передает ТАСС.

Выступая на открытии форума "Здоровье нации – основа процветания России", Мурашко заявил о важности вакцинации детей от коронавируса в преддверии летних каникул.

Ранее стало известно, что с 11 мая в Москве заработают павильоны "Здоровая Москва", размещенные в столичных парках. Для горожан будут доступны более 40 точек в наиболее удобных для отдыха и прогулок местах.

В 2022 году специалисты будут уделять особое внимание вопросам соматических болезней и эмоциональному состоянию здоровья перенесших коронавирус.

В России выявлено 18 237 227 случаев коронавируса. За весь период умерли 377 150 человек, выздоровел 17 614 371.

