Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках 11 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичных парках 11 мая открываются павильоны "Здоровая Москва". Они будут работать минимум до конца сентября.

Как ранее рассказал заместитель руководителя городского департамента здравоохранения Андрей Старшинин, в Москве откроются больше 40 павильонов, расположенных в наиболее удобных для отдыха и прогулок местах. Они будут работать с 08:00 до 20:00.

В 2022 году специалисты будут больше уделять внимание не только вопросам соматических болезней, но и вопросам эмоционального состояния здоровья перенесших коронавирус, рассказал ранее психиатр столичного Депздрава Георгий Костюк.

Он отметил, что, кроме проверки здоровья горожан с постковидным синдромом, фокус будет на тех людях, которые испытывают психологические трудности после перенесенного COVID-19.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что в павильонах "Здоровая Москва" можно пройти обследование организма и при необходимости получить направление на более углубленные исследования. Преимуществом проекта мэр назвал возможность совместить чекап с прогулкой. По словам градоначальника, за прошлые годы работы павильонов помощь получили сотни тысяч москвичей

Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать в столичных парках в мае

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