Врачи рассказали о новинках проекта "Здоровая Москва" в парках в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильоны "Здоровая Москва" будут доступны для москвичей в столичных парках с 11 мая, заявил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

"Павильоны начнут работать с 11 мая, они будут работать с 08:00 до 20:00. Всего павильонов откроется в городе 46, они расположены в наиболее удобных для отдыха, прогулок, транспортных местах, поэтому проблем с возможностью посещения их в городе по выбору жителя точно не будет", – рассказал Старшинин, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что отличие работы павильонов в 2022 году состоит в том, что произойдет увеличение объема обследований, а также сориентирована работа на людей с посткоронавирусным синдромом.

"Москва успешно прошла, на наш взгляд, путь в момент пандемии и соответственно сегодня настает тот момент времени, когда стоит оценить состояние здоровья после перенесенного заболевания", – отметил замруководителя столичного Депздрава.

По его словам, программа будет более персонифицирована. Кроме того, специалисты будут больше уделять внимание не только вопросам соматических болезней, но и вопросам эмоционального состояния здоровья перенесших COVID-19.

В свою очередь, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций столичного департамента здравоохранения Алексей Безымянный уточнил, что к сегодняшнему дню в Москве пациентов, которые переболели коронавирусом, свыше 2,5 миллиона.

Ранее Сергей Собянин напоминал, что в павильонах "Здоровая Москва" можно пройти обследование организма и при необходимости получить направление на более углубленные исследования. Преимуществом проекта мэр назвал возможность совместить чекап с прогулкой. По словам градоначальника, за прошлые годы работы павильонов помощь получили сотни тысяч москвичей.