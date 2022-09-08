Нейросеть рассчитала три варианта развития новой волны коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал сроки окончания текущей волны коронавируса в России, сообщает издание РБК.

Так, умеренный сценарий предусматривает окончание шестой волны в период с 3 по 9 октября. Согласно данному ходу событий, в настоящее время в РФ наблюдается пик заболеваемости. Благодаря введению в некоторых регионах масочного режима и меньшей длительности течения заболевания к ноябрю число ежедневно выявляемых случаев заражения может составить около 19 тысяч.

Уточняется, что в Волгоградской и Тульской областях, Чувашии, Марий Эл и Ставропольском крае спад заболеваемости может произойти к середине сентября. В то время как Костромская и Мурманская области, Бурятия, Тува и Забайкальский край будут входить из новой волны примерно до второй половины октября.

По оптимистичному сценарию РФ также находится на пике заболеваемости, однако спад предполагается быстрый и волна завершится 10–15 сентября. Пессимистичный сценарий предусматривает пик 27 сентября – 2 октября с завершением в ноябре.

При этом в Москве пик заболеваемости коронавирусом произошел 17 августа. Так, согласно умеренному сценарию суточный прирост в начале октября в Москве остановится на уровне 1,2–1,3 тысячи, по оптимистичному – замедлится до уровня ниже тысячи заболевших человек в первой половине сентября, по пессимистичному – прирост ускорится, достигая более 14 тысяч выявленных случаев в день к концу месяца.

Ранее гендиректор ВОЗ отмечал, что число госпитализаций и смертность от COVID-19 могут вырасти с наступлением холодов. Кроме того, по его словам, распространяющиеся на сегодняшний день подвиды "Омикрон"-штамма более заразны, чем прошлые. При этом есть риск появления еще более заразных и более опасных вариантов COVID-19.

