Нейросеть для определения сразу семи патологий заработала в медучреждениях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных медучреждениях заработала нейросеть, способная определять сразу семь патологий. Комплексный сервис искусственного интеллекта уже проанализировал 28 тысяч медицинских изображений, рассказал заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров.

"Кузница сервисов искусственного интеллекта – эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение, который проводится на базе столичного Центра диагностики и телемедицины. Сейчас в проекте в режиме реального времени работает уже 30 сервисов искусственного интеллекта по разным клиническим направлениям", – приводятся слова Тырова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что весной рентгенологи приступили к тестированию сервисов ИИ, которые распознают на одном изображении компьютерной томографии органов грудной клетки семь разных патологий. На КТ-исследовании нейросеть оперативно находит признаки рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии и гидроторакса.

В свою очередь, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев рассказал, что за время проведения эксперимента алгоритмы были усовершенствованы.

"Например, диагностическая точность сервисов искусственного интеллекта достигает 94%, при этом доля ложноотрицательных результатов сведена к минимуму. Это означает, что нейросети не пропускают даже малейшие отклонения от нормы. Кроме того, они способны за считаные секунды выявить признаки заболеваний, о которых пациент даже не подозревал, обращаясь к врачу", – заключил Васильев.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.

Аппарат Da Vinci состоит их хирургической консоли и консоли пациента с инструментами и камерой, а также стойки с монитором. Блоки стоят отдельно друг от друга, поэтому операции можно проводить дистанционно, даже из разных точек мира.

