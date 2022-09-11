В центре им Гамалеи сообщили, когда зарегистрируют вакцину от COVID-19 на основе VLP

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Регистрация вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц (VLP) в инъекционной форме, разработанной Центром имени Гамалеи, может начаться в январе-феврале 2023 года. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

По его словам, сейчас идут расширенные испытания по стандартной процедуре, которая идет около года. Далее к концу этого года будут отчеты об этих испытаниях, и в январе-феврале следующего года начнется процедура регистрации.

До этого доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова и врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса не зависят от температуры воздуха.

Эксперт отмечал, что с учетом эпидемической обстановки рекомендовано вакцинироваться всем, кто получал предыдущую дозу вакцины и болел более 3–6 месяцев назад.

