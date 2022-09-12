Эксперт рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Тест для выявления антител и ПЦР-тестирование позволят отличить грипп от коронавирусной инфекции, заявил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.
"В этой ситуации необходима специфическая диагностика. То есть с помощью полимеразной цепной реакции и серологических реакций, которые применяются для выявления антител, определяется, что это было, грипп или ковид. Здесь на первом месте необходимость специфического обследования", – сообщил он в беседе с Ura.ru.
Эксперт отметил доминирование в настоящее время штамма "Омикрон", который по клиническим критериям близок к гриппу.
По словам Бутенко, коронавирус также может проявляться в не свойственных ему признаках.
"У кого-то легче проходит, у кого-то тяжелее. У одних более выраженные симптомы, у остальных другие симптомы. Не всегда по симптоматике можно отличить коронавирус от гриппа", – подчеркнул он.
Ранее Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что один пациент, зараженный штаммом коронавируса "Омикрон", в среднем заражает еще 8–9 человек, таким образом, он заразнее первоначального штамма COVID-19 в четыре раза.
Специалист добавил, что эффективность западных вакцин против штамма "Омикрон" снижается в 30–35 раз, российского препарата "Спутник V" – в 10 раз. Таким образом, "Спутник V" в 3–3,5 раза эффективнее западных препаратов.
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