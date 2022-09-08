Врач назвала основную причину роста заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В Московской области рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией связан с увеличением детской заболеваемости, заявила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова. Об этом сообщает "Радио 1".
"Сейчас идет рост заболеваемости, во-первых, потому что формируются детские коллективы и активно начали болеть дети. Из-за тесного контакта у них инфекция распространяется очень быстро. На сегодняшний день рост заболеваемости регистрируется и в школах, и в детских дошкольных учреждениях, а также болеет взрослое население", – пояснила врач.
По ее словам, в основном заболеваемость сейчас протекает как ОРВИ, а большинство пациентов лечатся амбулаторно.
Белякова отметила, что в настоящее время госпитализируют только тех пациентов, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания и у них коронавирус протекает в тяжелой и средней степени тяжести формах.
Ранее гендиректор ВОЗ отмечал, что число госпитализаций и смертность от COVID-19 в мире могут вырасти с наступлением холодов. Кроме того, по его словам, распространяющиеся на сегодняшний день подвиды "Омикрон"-штамма более заразны, чем прошлые. При этом есть риск появления еще более заразных и более опасных вариантов COVID-19.
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