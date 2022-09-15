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В настоящее время поиски источника происхождения коронавирусной инфекции продолжаются, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом организация прокомментировала доклад комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet, в котором допускается возможность лабораторного происхождения COVID-19.

"ВОЗ продолжает активно заниматься поиском происхождения SARS-CoV-2, в июле 2021 года была создана постоянная Научно-консультативная группа по вопросу о происхождении новых патогенов (SAGO), которая занимается как SARS-CoV-2, так и будущими новыми патогенами", – приводит РИА Новости заявление организации.

В ВОЗ отметили, что в докладе не отражена вся суть немедленных, многолетних и спасающих жизни ответных мер. Кроме того, в материалах исследования представлен ряд упущений и неверных толкований о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а также скорости и масштабах действий Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США могли быть причастны к появлению COVID-19. Там продолжают анализировать документы, которые обнаружили в биолаборатории в городе Рубежное Луганской области.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов также рассказал, что на Украине в течение нескольких лет испытывали на местных жителях незарегистрированные препараты, потенциально обладающие серьезными побочными эффектами.

