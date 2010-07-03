Художник рассказал, как восстановит изображение Сергея Бодрова в Лианозове

На северо-востоке Москвы – в районе Лианозово – началась реставрация граффити с изображением Сергея Бодрова. Картине уже больше 10 лет, штукатурка начала отваливаться, поэтому было принято решение очистить стену и заново нарисовать портрет. Рассказываем, как после реставрации изменится граффити с Бодровым и какие еще знаменитости изображены на фасадах столичных домов.



Граффити с Бодровым нарисовали на центральном тепловом пункте по адресу улица Череповецкая, 11/20, строение 2, уже более 10 лет назад. Глава управы района Лианозово Елена Колесова рассказала Москве 24, что в принятии решения о реставрации участвовали местные жители и депутаты.

"Мы спросили мнение жителей в соцсетях и поговорили с районными депутатами. Они высказались за сохранение этой картины, потому что это очень дорогое изображение для всех", – подчеркнула Колесова.





Елена Колесова глава управы района Лианозово Приятно, что жители настолько откликаются и любят свой район. И каждый штрих, характерный для нашего района, им дорог, как и всем нам.

К сожалению, автора граффити найти не удалось, но житель района, художник Андрей с удовольствием откликнулся и готов помочь в реставрации. С учетом того, что с теплового пункта уже отваливались слои штукатурки с изображением, было решено нарисовать копию заново. "На бойлерной было очень много слоев краски, и мы пришли к заключению, что лучше полностью ее очистить, закрасить и заново нанести рисунок. Так она провисит гораздо дольше", – отметил Андрей.





Андрей художник Не вижу ничего плохого в том, чтобы перерисовывать предыдущего автора. Рисунок останется, и я бы не хотел, чтобы мое имя вообще упоминалось. Хотелось бы, чтобы работа чувствовалась за тем автором. Наверное, если бы его нашли, он бы сам это сделал.

Андрей подчеркнул, что благодаря инновационным технологиям сейчас можно сделать фотографию и через телефон отрисовать копию изображения на стене. Будучи жителем района и видя портрет Бодрова на протяжении многих лет, Андрей не предполагал, что когда-то придется его перерисовать. Но в итоге очень рад такой возможности. Новое граффити художник будет делать вдвоем с помощником. "Все должно получиться точно так же, хотя мне разрешили внести небольшие изменения", – сообщил Андрей.



Это не единственное граффити с портретом Сергея Бодрова в столице. Образ бессмертного героя 90-х Данилы Багрова также красуется на фасаде дома № 34 на Кременчугской улице. Граффити размером с пять этажей было заказано таинственным поклонником актера. Портрет нарисовали двое художников Артур Кашак и Илья Соколов за три дня. Несмотря на то что граффити было согласовано с управдомом, некоторые жители дома остались недовольны и попросили убрать со стены портрет народного героя.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Одно из самых красочных московских граффити появилось на Большой Дмитровке в 2013 году. Портрет прославленной русской балерины Майи Плисецкой занимает площадь 18х16 квадратных метров. Он был выполнен бразильским художником Эдуардо Кобра и его коллегой Агналдо Брито.

Граффити запечатлело приму в образе Одетты из балета "Лебединое озеро", оно было приурочено к 88-летию балерины. Через полтора года Плисецкая умерла, но увидеть свой портрет она все же успела. В 2015 году во дворике рядом с граффити был открыт сквер Майи Плисецкой.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самое большое в России граффити с изображением Гагарина находится в подмосковном Одинцове. Рисунок высотой 60 метров появился на торце дома по адресу Кутузовский проспект, 25, в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis. Работу выполнил итальянский художник Йорит Агоч.

Изображение высоко оценили россияне, а команду мастеров Йорита даже пригласили в Звездный городок. Они посетили копию орбитальной станции "Мир", центр подготовки космонавтов и побывали в кабинете Гагарина. После чего лексикон команды пополнился словом "поехали".



Портрет Цоя в лике солнца на знаменитой стене появился относительно недавно. Однако за период существования арбатского мемориала граффити менялись множество раз, перекрашивались, появлялись новые. Первая надпись о гибели Цоя появилась на фасаде дома № 37 на Арбате в 1990 году. После этого ее несколько раз пытались ликвидировать, но активисты вставали на защиту и даже предлагали сделать стену памятником культуры.

В 2006 году стена была закрашена неизвестными, но позже ее восстановили преданные фанаты. Весной 2019 года отпечаток на стене оставили фанаты московского клуба "Динамо", добавив крупную надпись c цитатой: "Перемен требуют наши сердца". Сегодня у знаменитой стены с портретом Цоя фотографируются не только поклонники певца, но и туристы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На стене одного из технических зданий на Таганке изображен портрет советского барда Владимира Высоцкого. Автором граффити стал уличный художник SO2ART. Интересно, что в 2015 году бывший Нижний Таганский переулок, где расположено граффити, был переименован в улицу Высоцкого. Рядом с портретом также приведены строчки одной из его популярных песен:

Возвращаются все, кроме лучших друзей,

Кроме самых любимых и преданных женщин.

Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.

Я не верю судьбе, а себе – еще меньше.

Я, конечно, вернусь весь в друзьях и мечтах,

Я, конечно, спою – не пройдет и полгода...