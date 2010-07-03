Художник рассказал, как восстановит изображение Сергея Бодрова в Лианозове

На северо-востоке Москвы – в районе Лианозово – началась реставрация граффити с изображением Сергея Бодрова. Картине уже больше 10 лет, штукатурка начала отваливаться, поэтому было принято решение очистить стену и заново нарисовать портрет. Рассказываем, как после реставрации изменится граффити с Бодровым и какие еще знаменитости изображены на фасадах столичных домов.
Граффити с Бодровым нарисовали на центральном тепловом пункте по адресу улица Череповецкая, 11/20, строение 2, уже более 10 лет назад. Глава управы района Лианозово Елена Колесова рассказала Москве 24, что в принятии решения о реставрации участвовали местные жители и депутаты.
"Мы спросили мнение жителей в соцсетях и поговорили с районными депутатами. Они высказались за сохранение этой картины, потому что это очень дорогое изображение для всех", – подчеркнула Колесова.
К сожалению, автора граффити найти не удалось, но житель района, художник Андрей с удовольствием откликнулся и готов помочь в реставрации. С учетом того, что с теплового пункта уже отваливались слои штукатурки с изображением, было решено нарисовать копию заново. "На бойлерной было очень много слоев краски, и мы пришли к заключению, что лучше полностью ее очистить, закрасить и заново нанести рисунок. Так она провисит гораздо дольше", – отметил Андрей.
Андрей подчеркнул, что благодаря инновационным технологиям сейчас можно сделать фотографию и через телефон отрисовать копию изображения на стене. Будучи жителем района и видя портрет Бодрова на протяжении многих лет, Андрей не предполагал, что когда-то придется его перерисовать. Но в итоге очень рад такой возможности. Новое граффити художник будет делать вдвоем с помощником. "Все должно получиться точно так же, хотя мне разрешили внести небольшие изменения", – сообщил Андрей.
Это не единственное граффити с портретом Сергея Бодрова в столице. Образ бессмертного героя 90-х Данилы Багрова также красуется на фасаде дома № 34 на Кременчугской улице. Граффити размером с пять этажей было заказано таинственным поклонником актера. Портрет нарисовали двое художников Артур Кашак и Илья Соколов за три дня. Несмотря на то что граффити было согласовано с управдомом, некоторые жители дома остались недовольны и попросили убрать со стены портрет народного героя.
Одно из самых красочных московских граффити появилось на Большой Дмитровке в 2013 году. Портрет прославленной русской балерины Майи Плисецкой занимает площадь 18х16 квадратных метров. Он был выполнен бразильским художником Эдуардо Кобра и его коллегой Агналдо Брито.
Граффити запечатлело приму в образе Одетты из балета "Лебединое озеро", оно было приурочено к 88-летию балерины. Через полтора года Плисецкая умерла, но увидеть свой портрет она все же успела. В 2015 году во дворике рядом с граффити был открыт сквер Майи Плисецкой.
Самое большое в России граффити с изображением Гагарина находится в подмосковном Одинцове. Рисунок высотой 60 метров появился на торце дома по адресу Кутузовский проспект, 25, в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis. Работу выполнил итальянский художник Йорит Агоч.
Изображение высоко оценили россияне, а команду мастеров Йорита даже пригласили в Звездный городок. Они посетили копию орбитальной станции "Мир", центр подготовки космонавтов и побывали в кабинете Гагарина. После чего лексикон команды пополнился словом "поехали".
Портрет Цоя в лике солнца на знаменитой стене появился относительно недавно. Однако за период существования арбатского мемориала граффити менялись множество раз, перекрашивались, появлялись новые. Первая надпись о гибели Цоя появилась на фасаде дома № 37 на Арбате в 1990 году. После этого ее несколько раз пытались ликвидировать, но активисты вставали на защиту и даже предлагали сделать стену памятником культуры.
В 2006 году стена была закрашена неизвестными, но позже ее восстановили преданные фанаты. Весной 2019 года отпечаток на стене оставили фанаты московского клуба "Динамо", добавив крупную надпись c цитатой: "Перемен требуют наши сердца". Сегодня у знаменитой стены с портретом Цоя фотографируются не только поклонники певца, но и туристы.
На стене одного из технических зданий на Таганке изображен портрет советского барда Владимира Высоцкого. Автором граффити стал уличный художник SO2ART. Интересно, что в 2015 году бывший Нижний Таганский переулок, где расположено граффити, был переименован в улицу Высоцкого. Рядом с портретом также приведены строчки одной из его популярных песен:
Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин.
Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе, а себе – еще меньше.
Я, конечно, вернусь весь в друзьях и мечтах,
Я, конечно, спою – не пройдет и полгода...