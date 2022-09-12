Вирусолог назвала сроки начала эпидемии гриппа в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Распространение гриппа следует ожидать в конце ноября – начале декабря. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на заведующую лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи" Елену Бурцеву.
По ее словам, у гриппа своя сезонность, поэтому в сентябре, октябре и практически на протяжении всего ноября вируса опасаться не стоит. Она пояснила, что вакцинация будет эффективным методом профилактики.
"Мы знаем, что есть четыре, но по большей степени три вируса гриппа активны всегда, практически на протяжении всего эпидемического сезона. У нас нет какого-то одного вируса гриппа. Тем более если говорить по всем странам мира. Циркулируют три вируса гриппа – два A и один B", – сказала Бурцева.
Эксперт добавила, что в зависимости от стран бывает доминирование одного или другого вируса. Вместе с тем, поведала Бурцева, все вакцины содержат три вируса, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как проходит одновременное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией. По его словам, у гриппа и COVID-19 похожие симптомы, а отличить эти два заболевания друг от друга поможет тест на антиген. Альтштейн отметил, вероятность заразиться коронавирусом и гриппом небольшая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: