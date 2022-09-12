Вирусолог назвала сроки начала эпидемии гриппа в РФ

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Распространение гриппа следует ожидать в конце ноября – начале декабря. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на заведующую лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи" Елену Бурцеву.

По ее словам, у гриппа своя сезонность, поэтому в сентябре, октябре и практически на протяжении всего ноября вируса опасаться не стоит. Она пояснила, что вакцинация будет эффективным методом профилактики.

"Мы знаем, что есть четыре, но по большей степени три вируса гриппа активны всегда, практически на протяжении всего эпидемического сезона. У нас нет какого-то одного вируса гриппа. Тем более если говорить по всем странам мира. Циркулируют три вируса гриппа – два A и один B", – сказала Бурцева.

Эксперт добавила, что в зависимости от стран бывает доминирование одного или другого вируса. Вместе с тем, поведала Бурцева, все вакцины содержат три вируса, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как проходит одновременное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией. По его словам, у гриппа и COVID-19 похожие симптомы, а отличить эти два заболевания друг от друга поможет тест на антиген. Альтштейн отметил, вероятность заразиться коронавирусом и гриппом небольшая.

