В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Горожане могут сделать прививку в том числе у станций метро и МЦК, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"В этом году мы постарались сохранить все полюбившиеся москвичам форматы вакцинации от гриппа. Это мобильные точки и поликлиники. Сегодня мы вновь открыли пункты у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Новинка этого года – москвичи смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГУМе", – рассказала она.

Ракова также уточнила, что скоро для горожан откроется и онлайн-запись на вакцинацию в поликлиниках – можно будет выбрать нужный слот и сэкономить таким образом время.

"Подчеркну, на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому нужно успеть привиться не в пик сезона гриппа, а заранее", – предупредила заммэра.

Сделать прививку у станций метрополитена, МЦК и железнодорожных станций можно ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям. В ГУМе можно будет привиться каждый день с 10:00 до 21:00.

Пункты в медучреждениях будут открыты ежедневно по графику работы самих поликлиник.

Для вакцинации в мобильных пунктах совершеннолетним с собой нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Процедура займет порядка 15 минут. Сама вакцинация занимает меньше минуты, основное время – это наблюдение за пациентом после укола.

Ранее вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов призвал россиян вакцинироваться от гриппа повторно, если прививка уже делалась в 2021 году. По словам специалиста, грипп представляет значительную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае заражения у них наиболее вероятен риск развития осложнений.

Нетесов уточнил, что в осенний период риск заражения гриппом очень высокий. Он отметил, что даже люди не из группы риска могут столкнуться с высокой температурой и другими симптомами при заражении.

