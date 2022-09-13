Врач заявил, что дети находятся в группе риска по тяжелому течению гриппа

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Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети входят в группу риска по тяжелому течению гриппа.

"Дети являются одной из групп риска по течению тяжелому гриппозной инфекции. Грипп – это вам не просто подъем температуры и кашель какой-то. Грипп – это инфекция, которая влияет на наше сосудистое русло, то есть – риски кровотечений", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, врач рассказал, что осложнения могут быть выражены и в нарушении работы почек, надпочечников или сердца. Инфекция способна привести к пневмонии. Также может пострадать центральная нервная система.

Тимаков отметил, что дети очень быстро могут подхватить грипп. Вирусу помогает быстрее распространиться влажный воздух, поэтому осень – благоприятная пора для быстрой передачи инфекции.

5 сентября в РФ стартовала кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, важности и преимуществах вакцинопрофилактики.

В период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.

В свою очередь, доктор биологических наук Константин Северинов предупредил, что в России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть.

