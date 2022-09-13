Врач заявил, что дети находятся в группе риска по тяжелому течению гриппа

Фото: depositphotos/giorgiorossi73
Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети входят в группу риска по тяжелому течению гриппа.
"Дети являются одной из групп риска по течению тяжелому гриппозной инфекции. Грипп – это вам не просто подъем температуры и кашель какой-то. Грипп – это инфекция, которая влияет на наше сосудистое русло, то есть – риски кровотечений", – передает ТАСС его слова.
Кроме того, врач рассказал, что осложнения могут быть выражены и в нарушении работы почек, надпочечников или сердца. Инфекция способна привести к пневмонии. Также может пострадать центральная нервная система.
Тимаков отметил, что дети очень быстро могут подхватить грипп. Вирусу помогает быстрее распространиться влажный воздух, поэтому осень – благоприятная пора для быстрой передачи инфекции.
5 сентября в РФ стартовала кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, важности и преимуществах вакцинопрофилактики.
В период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.
В свою очередь, доктор биологических наук Константин Северинов предупредил, что в России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть.
В Москву после двухлетнего перерыва вернулся грипп
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: