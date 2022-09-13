Иммунолог предупредила москвичей о начале сезона гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Иммунолог Ирина Ярцева отметила, что в Москве уже начался сезон ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт рекомендовала жителям столицы заняться общим укреплением иммунитета.

"Сейчас в столице сезонно начали гулять грипп и различные ОРВИ-заболевания, так как московская погода на данный момент достаточно холодная и влажная для их комфортного распространения", – сказала она.

Врач объяснила, что иммунитет начинает ослабевать, когда сокращается световой день. Ярцева перечислила простые меры профилактики, которые необходимо соблюдать в условиях активного распространения сезонных заболеваний.

"Это соблюдение режима сна, питания и общее закаливание организма. Также не стоит забывать одеваться по погоде и постараться употреблять в пищу побольше фруктов", – посоветовала она.

5 сентября в РФ стартовала кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, важности и преимуществах вакцинопрофилактики.

В период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.

В свою очередь, доктор биологических наук Константин Северинов предупредил, что в России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть.

