Вирусолог назвал особо уязвимую перед гриппом категорию россиян

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Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов призвал россиян вакцинироваться от гриппа повторно, если прививка уже делалась в 2021 году. Эксперт также назвал наиболее уязвимые группы населения, передает "Лента.ру".
По словам специалиста, грипп представляет значительную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае заражения у них наиболее вероятен риск развития осложнений.
Отдельно Нетесов затронул тему мутации штаммов гриппа. Так, штамм группы В H1N1 не менялся с 2017 года, в то время как штаммы H3N2 и группы B линии Виктория эволюционировали.
"Важно провести ревакцинацию той вакциной, которая настроена на штаммы 2022 года. Надо, чтобы люди проверили, соответствует ли вакцина именно новым штаммам, а не штаммам прошлогодним", – подчеркнул вирусолог.
Нетесов уточнил, что в осенний период риск заражения гриппом очень высокий. Он отметил, что даже люди не из группы риска могут столкнуться с высокой температурой и другими симптомами при заражении.
Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети входят в группу риска по тяжелому течению гриппа. Осложнения могут быть выражены в нарушении работы почек, надпочечников или сердца, а также кровеносной системы.
В Москву после двухлетнего перерыва вернулся грипп
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