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Общество

16:09

Вирусолог назвал особо уязвимую перед гриппом категорию россиян

общество

Фото: depositphotos/Anry01

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов призвал россиян вакцинироваться от гриппа повторно, если прививка уже делалась в 2021 году. Эксперт также назвал наиболее уязвимые группы населения, передает "Лента.ру".

По словам специалиста, грипп представляет значительную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае заражения у них наиболее вероятен риск развития осложнений.

Отдельно Нетесов затронул тему мутации штаммов гриппа. Так, штамм группы В H1N1 не менялся с 2017 года, в то время как штаммы H3N2 и группы B линии Виктория эволюционировали.

"Важно провести ревакцинацию той вакциной, которая настроена на штаммы 2022 года. Надо, чтобы люди проверили, соответствует ли вакцина именно новым штаммам, а не штаммам прошлогодним", – подчеркнул вирусолог.

Нетесов уточнил, что в осенний период риск заражения гриппом очень высокий. Он отметил, что даже люди не из группы риска могут столкнуться с высокой температурой и другими симптомами при заражении.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети входят в группу риска по тяжелому течению гриппа. Осложнения могут быть выражены в нарушении работы почек, надпочечников или сердца, а также кровеносной системы.

В Москву после двухлетнего перерыва вернулся грипп

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