Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Москвы – МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Москве и Московской области может быть нарушена из-за сильных дождей с грозами и градом и ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на сайте МЧС РФ.

"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 19 сентября существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Центральном ФО на территории Москвы, Московской области", – говорится в сообщении.

В столичном Дептрансе призвали автомобилистов соблюдать осторожность за рулем, а вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.

Там добавили, что в настоящее время на дорогах 4 балла, помимо непогоды, движение осложняют ремонтные работы, низкие скорости и ДТП.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рекомендовал избегать высотных работ из-за сильного ветра.

"В столичном регионе скорость ветра в порывах достигает 17 метров в секунду (10:00 по московскому времени), что соответствует давлению ветра на метр квадратный силой до 22 килограмм", – отметил он.

Ранее сообщалось, что до полудня понедельника, 19 сентября, в некоторых районах Москвы может выпасть более 30 миллиметров осадков, что является половиной от месячной нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это связано с передвижением через территорию столицы активного южного циклона.

