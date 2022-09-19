Москвичей предупредили о ежедневных кратковременных дождях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ежедневные кратковременные осадки придут в Московский регион с понедельника, 19 сентября. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Будет облачная погода, практически ежедневные кратковременные дожди, в какие-то дни не очень сильные", – отметил метеоролог.

По его словам, температура воздуха составит около 15 градусов. При этом к концу недели похолодает – столбики термометров будут держаться в пределах 11–13 градусов. Ночью будет 6–8 градусов. Кроме того, погода ожидается относительно ветренной.

До полудня понедельника, 19 сентября, в некоторых районах Москвы может выпасть более 30 миллиметров осадков, что является половиной от месячной нормы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, это связано с передвижением через территорию столицы активного южного циклона.

