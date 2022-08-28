Болельщики сербского ФК почтили память Дугиной во время матча

Фото: телеграм-канал "СИГНАЛ"

Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" почтили память российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло во время матча с командой "Явор". Болельщики хозяев развернули на трибунах баннер с надписью "Дарья Дугина – вечная память!". Кроме того, фанаты клуба исполнили известную советскую песню "Катюша".

В ночь на 21 августа,автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

