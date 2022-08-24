Папа Римский выразил сожаления по поводу гибели журналистки Дугиной

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Папа Римский Франциск выразил сожаления по поводу гибели Дарьи Дугиной. Об этом сообщает агентство ANSA.

Он назвал ее невинной жертвой. По его словам, невинные платят за войну.

"Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве", – сказал Папа Римский.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

