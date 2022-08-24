Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной

11:34
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала заявление Киева о непричастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной очередной ложью. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
Она напомнила, что на территории Украины работает сайт "Миротворец", который является экстремистским. По словам Захаровой, это является нарушением прав человека.
"И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка "ликвидирована". И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения – это очередное звено в цепочке лжи", – отметила представитель ведомства.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина не несет ответственности за убийство Дугиной. Он уточнял, что она не являлась гражданкой Украины, а поэтому и не интересовала киевские власти.
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.
В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.
Лавров назвал варварским убийство Дарьи Дугиной
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