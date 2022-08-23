Зеленский заявил об отсутствии ответственности Украины за убийство Дугиной

Фото: president.gov.ua

Украина не несет ответственности за убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа".

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует", – приводит ТАСС его слова.

Украинский лидер подчеркнул, что Дугина не находилась на Украине.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия случилась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

