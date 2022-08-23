Журналистку Дугину похоронили в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области похоронили российскую журналистку и политолога Дарью Дугину, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что церемония прошла в закрытом режиме в присутствии родных и близких девушки. Во время похорон территорию кладбища закрыли для посторонних.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

