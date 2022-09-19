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Москва 24

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Общество

06:36

Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

обществопогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всю неделю в Москве ожидается пасмурная, но теплая погода. Температура днем прогнозируется в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"До конца недели бабьего лета не видно. Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В понедельник и вторник, 19 и 20 сентября, в столице ожидается 12–15 градусов тепла днем и 9–12 градусов ночью. По словам синоптика, из-за плотной облачности почва не будет сильно прогреваться днем и остывать в темное время суток.

В среду, 21 сентября, будет примерно такая же погода, как в понедельник и вторник, уточнил синоптик, однако ночью столбики термометров упадут до отметки 6–8 градусов тепла.

С четверга по воскресенье прогнозируется 11–16 градусов днем и 3–8 градусов ночью. Погода будет облачной с редкими прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

До полудня понедельника в некоторых районах Москвы может выпасть более 30 миллиметров осадков, что является половиной от месячной нормы, предупредил Вильфанд ранее. По словам синоптика, это связано с передвижением через территорию столицы активного южного циклона.

Москвичей предупредили о сильном ливне

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