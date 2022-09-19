Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 22 рейса. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

В Шереметьево отменили четыре рейса, во Внуково – два отменили и пять задержали. Кроме того, в Домодедово задержали 11 рейсов.

Ранее ГУ МЧС РФ по Москве предупредило, что в период с 00:00 до 10:00 понедельника, 19 сентября, в Москве ожидаются сильный дождь и ветер. По данным ведомства, в городе также прогнозируются гроза и град.

Москвичам порекомендовали быть осторожными на улицах города и не укрываться под деревьями. Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными на дорогах и не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Так, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.