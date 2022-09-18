Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в ночь на понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период с 00:00 до 10:00 понедельника, 19 сентября, в Москве ожидаются сильный дождь и ветер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве.

Кроме того, по данным ведомства, в городе прогнозируются гроза и град.

"В связи с перемещением активного южного циклона через территорию Москвы с юго-запада на север-восток в период с 00:00 с сохранением до 10:00 19 сентября ожидается местами сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град", – сообщили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в период с 00:00 до 21:00 19 сентября ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 17–22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

Москвичам порекомендовали быть осторожными на улицах города и не укрываться под деревьями. Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными на дорогах и не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

До этого сообщалось, что также в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Он будет действовать с 17:00 18 сентября до 02:00 19 сентября.

Температура воздуха 18 сентября в Москве составит 14–16 градусов тепла, по области – от 12 до 17 градусов. Ветер будет восточный, 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду, предупредили в Гидрометцентре РФ.