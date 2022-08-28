Два человека погибли в Турции в ДТП с туристическим автобусом

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Не менее двух человек погибли в результате аварии с участием туристического автобуса на западе Турции, сообщает портал Haberler.

По данным портала, происшествие случилось утром в воскресенье, 28 августа, в провинции Бурса на трассе Инегель – Доманич, автобус по неустановленным причинам вылетел с дороги.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали 45 человек, они доставлены в ближайшие больницы. При этом о национальности попавших в аварию пассажиров автобуса не сообщается.

Полицией начато расследование для установления причин аварии, водителя автобуса задержали.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в турецкой Сакарье пострадали 25 человек.

Отмечалось, что состояние пострадавших удовлетворительное, полиция начала расследование происшествия.

