В Турции 25 человек пострадали в ДТП с автобусом – СМИ

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В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в турецкой Сакарье пострадали 25 человек. Об этом сообщила газета Hurriyet.

Отмечается, что состояние пострадавших удовлетворительное, полиция начала расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что туристический автобус попал в ДТП на юге Доминиканы. Авария произошла в муниципалитете Лос-Какаос. В результате около 40 человек получили травмы. Причиной аварии стал отказ тормозов у автобуса, после чего он врезался в несколько машин.

До этого три человека погибли после столкновения скорого пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. В результате аварии некоторые вагоны сошли с рельсов.