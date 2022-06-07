Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Болгарии

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Скорый пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. Об этом сообщает телеканал Nova.

Авария произошла в 13:30, в результате некоторые вагоны сошли с рельсов. В ДТП погибли два машиниста и водитель грузовика. На месте работают полиция, пожарные и врачи.

Ранее около 50 человек пострадали в результате столкновения локомотива со стоявшим пассажирским поездом недалеко от словацкого города Жилина. На место происшествия тогда выезжал министр транспорта Словакии Андрей Долежал.

До этого региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен в Германии. По данным СМИ, опрокинулись несколько вагонов. В результате происшествия не менее трех человек погибли, еще около 60 пострадали.

