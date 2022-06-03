Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии

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Около 50 человек пострадали в результате столкновения локомотива со стоявшим пассажирским поездом недалеко от словацкого города Жилина. Об этом сообщает телеканал TA3.

"Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина на северо-западе Словакии", – говорится в публикации.

На место происшествия выехал министр транспорта Словакии Андрей Долежал. В районе аварии работают полиция, врачи и пожарные. Движение железнодорожного транспорта на данном участке приостановлено.

Ранее региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен в Германии. По данным СМИ, опрокинулись несколько вагонов. В результате происшествия не менее трех человек погибли, еще около 60 пострадали.