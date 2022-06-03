Региональный поезд сошел с рельсов на юге ФРГ

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Региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен в Германии. Об этом сообщает FOCUS online.

По данным издания, опрокинулись несколько вагонов. Причина аварии пока неизвестна.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Испании столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате один человек погиб и 85 пострадали. Уточняется, что инцидент произошел в районе города Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. Из пострадавших как минимум двое получили тяжелые ранения, у остальных же легкие травмы.

