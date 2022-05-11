Десять грузовых вагонов сошли с рельсов под Смоленском

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Десять вагонов грузового поезда сошли с путей на станции Сычевка под Смоленском, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 17:10 на станции Сычевка в Смоленской области произошел сход десяти вагонов грузового поезда. Угрозы экологии нет. По предварительной информации, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы.

"На Московской железной дороге создана комиссия по выяснению причин произошедшего", – указано в материале.

В феврале аналогичный инцидент произошел между станциями Чисмена и Волоколамск в Подмосковье. Там сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия никто не пострадал.