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Происшествия

09:41

СК начал проверку после схода с рельсов вагонов на юго-востоке Москвы

происшествия

Видео: Москва 24

Следователи начали проверку после схода с рельсов вагонов поезда на станции Люблино-Сортировочное Московской железной дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"При производстве маневровой работы по перестановке состава из 61 вагона допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом, что повлекло сход восьми порожних вагонов", – рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Она добавила, что в результате произошедшего пострадали составитель поездов и работник станции. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Видео: Москва 24

Также проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ЧП произошло в ночь с 2 на 3 февраля. В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что случившееся не повлияло на движение поездов.

Ранее аналогичный инцидент произошел между станциями Чисмена и Волоколамск в Подмосковье. Там сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия никто не пострадал.

Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы

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