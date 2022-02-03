СК начал проверку после схода с рельсов вагонов на юго-востоке Москвы

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"При производстве маневровой работы по перестановке состава из 61 вагона допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом, что повлекло сход восьми порожних вагонов", – рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Она добавила, что в результате произошедшего пострадали составитель поездов и работник станции. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
ЧП произошло в ночь с 2 на 3 февраля. В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что случившееся не повлияло на движение поездов.
Ранее аналогичный инцидент произошел между станциями Чисмена и Волоколамск в Подмосковье. Там сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия никто не пострадал.
Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы
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