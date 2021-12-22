Два поезда столкнулись в метрополитене Тегерана

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Два поезда столкнулись в метрополитене иранского Тегерана. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным экстренных служб, инцидент зарегистрирован в районе Читгар. В результате пострадали 10 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись на юго-востоке Англии между Андовером и Солсбери. В результате пострадали не менее 12 человек, один из машинистов оказался зажатым в кабине.

До этого два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии. В результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы.

