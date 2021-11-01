Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:13

Два поезда столкнулись в окрестностях английского Солсбери

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/journal_gem

Два поезда столкнулись на юго-востоке Англии между Андовером и Солсбери. Об этом сообщает полиция графства Уилтшир. Инцидент произошел в воскресенье вечером, 31 октября.

"В настоящее время мы находимся на месте крушения двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери", – говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным BBC, в результате столкновения пострадали не менее 12 человек, один из машинистов оказался зажатым в кабине. В то же время отмечается, что никто не получил серьезных травм.

На месте инцидента сейчас работают около 50 пожарных и медики.

Ранее сообщалось, что не менее 33 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Тунисе. Авария произошла в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны. Там пригородная электричка совершила столкновение с поездом.

До этого два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии. В результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать