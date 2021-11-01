Два поезда столкнулись в окрестностях английского Солсбери

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Два поезда столкнулись на юго-востоке Англии между Андовером и Солсбери. Об этом сообщает полиция графства Уилтшир. Инцидент произошел в воскресенье вечером, 31 октября.

"В настоящее время мы находимся на месте крушения двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери", – говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным BBC, в результате столкновения пострадали не менее 12 человек, один из машинистов оказался зажатым в кабине. В то же время отмечается, что никто не получил серьезных травм.

На месте инцидента сейчас работают около 50 пожарных и медики.

Ранее сообщалось, что не менее 33 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Тунисе. Авария произошла в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны. Там пригородная электричка совершила столкновение с поездом.

До этого два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии. В результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы.