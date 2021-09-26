Поезд сошел с рельсов в США – СМИ

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Поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана. Об этом информирует телеканал KXLY.

По данным СМИ, авария произошла вблизи города Хавр. С рельсов сошел поезд, принадлежащий компании Amtrak. Состав следовал по маршруту Сиэтл – Чикаго.

В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии. В результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек получили различные травмы.

По словам вице-премьера Чехии Карела Гавличека, причиной столкновения могла стать невнимательность одного из машинистов.