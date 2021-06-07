Не менее 30 человек погибли при столкновении поездов в Пакистане – СМИ

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Не менее 30 человек стали жертвами столкновения двух поездов на юге Пакистана. Об этом сообщает местный телеканал ARY News.

По информации СМИ, авария произошла в районе города Готки в провинции Синд. Там между железнодорожными станциями столкнулись два экспресса.

Как объяснил представитель железных дорог, один из составов сошел с рельсов и врезался в другой поезд.

По данным комиссара округа Усмана Абдуллы, в результате аварии погибли по меньшей мере 30 человек. Он отметил, что еще несколько пострадавших продолжают оставаться под обломками.

На месте происшествия находятся полиция и спасатели. Движение поездов в районе аварии приостановлено.

Ранее метромост вместе с поездом рухнул в Мехико. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращалось с работы.

В результате случившегося погибли по меньшей мере 23 человека.