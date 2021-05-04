Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 23

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Число погибших в результате обрушения метромоста в Мехико возросло до 23. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города.

Уточняется, что на данный момент госпитализированы 65 человек.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Причины произошедшего выясняются.

Мэр Мехико заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.

